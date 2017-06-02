Молдавские депутаты выразили вотум недоверия МИД страны из-за скандала с РФ

Фракция Партии социалистов Молдавии выразила вотум недоверия министерству иностранных дел и европейской интеграции республики из-за высылки пятерых российских дипломатов. Об этом в пятницу, 2 июня, на заседании парламента сказал депутат Владимир Цуркан, передает Sputnik.md.

«Учитывая, что в деятельности министерства иностранных дел в последнее время проявляются негативные тенденции в продвижении национальных интересов, мы приняли решение выразить вотум недоверия МИД страны», — заявил Цуркан.

Его коллега Влад Батрынча назвал решение МИД о высылке пяти сотрудников посольства РФ в Кишиневе «очень серьезной геополитической провокацией». Он выразил мнение, что «заказ на скандал поступил с Запада». «Всем известно, какие огромные усилия были предприняты, чтобы наладить сотрудничество с нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией. Достигнуты хорошие результаты, и именно в этот момент власти пошли на этот провокационный шаг», — цитирует Батрынчу Newsmaker.md.

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31 мая Россия объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Советник-посланник посольства Молдавии был приглашен в российский МИД, где ему вручили соответствующую ноту. В ней говорится о высылке дипломатов как ответной мере на аналогичные действия Кишинева в отношении пяти российских дипломатов.

29 мая МИД Молдавии объявил о высылке из страны пяти сотрудников российской дипломатической миссии. Президент страны Игорь Додон назвал это возмутительным жестом в отношении «нашего стратегического партнера Российской Федерации».

Согласно молдавскому законодательству, вотум недоверия рассмотрят в течение 14 дней. Для отставки главы МИД должен проголосовать как минимум 51 депутат из 101. Фракция социалистов насчитывает 24 народных избранника.