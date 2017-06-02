В МИД Германии рассказали о будущей встрече Лаврова с Габриэлем в Петербурге

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отправляется в пятницу, 2 июня, на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар, передает РИА Новости.

«Обсудят темы, стоящие на международной повестке, — от Сирии до Украины», — заявила дипломат.

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1 июня Handelsblatt написала, что «возможно состоится встреча Габриэля с [президентом России Владимиром] Путиным». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков впоследствии подтвердил, что Путин проведет встречу с главой МИД Германии.

Петербургский международный экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения экономических вопросов. В этом году он проходит с 1 по 3 июня.

2 мая в Сочи прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и Владимира Путина. В Кремле констатировали пробуксовку минских договоренностей и необходимость придания нового импульса этому процессу.