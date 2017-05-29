На встрече в Берлине Москва потребует от Киева снять блокаду Донбасса

В ходе переговоров 30 мая в Берлине в рамках «Нормандской четверки» на уровне заместителей иностранных дел, Москва потребует от Киева снятия блокады Донбасса. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин, который будет представлять российскую сторону на встрече, сообщает ТАСС.

«Мы будем требовать незамедлительного снятия блокады с юго-востока, которая уже грозит гуманитарной катастрофой, препятствует налаживанию нормальной работы в плане диалога межу Киевом, Донецком и Луганском», — заявил дипломат.

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По словам Карасина, Киев по существу препятствует реализации минских договоренностей. «Если раньше мы говорили о том, что Киев проявляет неспособность двигаться вперед к выполнению каких-то конкретных обязательств, то сейчас очевидно, что наряду с неспособностью появилось еще и нежелание это выполнять, переложить это на плечи каких-то международных структур, не важно каких, тем самым сорвав, по сути дела, выполнение "Минска". Для нас это неприемлемо», — подчеркнул российский представитель.

8 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров также напомнил о невыполнении Киевом своих обязательств. «У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей. Прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей, примеров тому множество», — подчеркнул он, добавив, что фактов нарушения соглашений имеется «предостаточно» в отчетах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Минские соглашения — документ, согласованный в феврале 2015 года лидерами ФРГ, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины.