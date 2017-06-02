Rolls-Royce покажет публике Phantom Фреда Астера

Британский автопроизводитель Rolls-Royce покажет самые знаковые экземпляры Phantom, выпущенные за 92 года. Их представят на выставке The Great Eight Phantoms («Восемь великих Phantom»), которая откроется в Лондоне в конце июля. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил в четверг, 1 июня, руководитель по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе и СНГ Франк Тиманн.

Фото: пресс-служба Rolls-Royce Motor Cars 1 /5

Полный перечень машин пока не назван. Однако известно, что одна из моделей — Phantom I американского актера и танцора Фреда Астера. Этот автомобиль он купил в 1928 году. Кабриолет с кожаной крышей выкрашен в оттенок зеленого Brewster Green. «Одна из моих любимых особенностей автомобиля — мягкая обивка пассажирского сиденья из тонкой ткани, контрастирующая с более жесткой отделкой зоны для водителя. Автомобиль стал настоящим воплощением классовых различий того времени», — сказал главный куратор Автомобильного музея Петерсена (Лос-Анджелес), предоставивший машину для выставки в Лондоне, Лесли Кендалл.

Вместе с автомобилем будет демонстрироваться редкий дорожный чемодан Louis Vuitton, в котором хранятся цилиндр, белый галстук-бабочка, футляры для манжет и воротничка, шелковый шарф Turnbull & Asser, а также набор для пикника и две пары туфель: бальные и для чечетки.

Выставка приурочена к выпуску нового поколения Phantom.