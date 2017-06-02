ВМС США впервые с 1975 года приняли на вооружение авианосец нового типа

Авианосец нового поколения «Джеральд Форд» передан военно-морским силам США. Об этом сообщается на сайте американского военно-морского флота.

Видео: @USNavy / Twitter

Церемония передачи состоялась в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния). Это первый атомный авианосец нового типа, поступивший на вооружение флота США с 1975 года, когда ВМС приняли головной атомный корабль типа «Нимиц».

Полетная палуба корабля больше, чем у предшественников, он может нести больше топлива и средств поражения для авиагруппы. Авианосец оборудуется электромагнитной стартовой катапультой.

Материалы по теме Взлет с ускорением Как американские самолеты взлетают с авианосцев Семь поколений США впервые за сорок лет начали испытания авианосца нового типа

Расчетный срок службы нового корабля — 50 лет. Ходовые испытания завершены в конце мая, в дальнейшем предстоит доводка в строю. Ожидается, что авианосец достигнет полной боевой готовности примерно к 2020 году.

Контракт на постройку нового авианосца был заключен в 2004 году, официальная закладка состоялась в 2009-м, спуск на воду произошел в 2013 году. Изначально его планировалось передать флоту в 2014 году, однако сроки не были соблюдены. Испытания начались только в апреле 2017-го.

В данный момент в США строится еще один корабль этого типа, «Джон Кеннеди» (заложен в 2015-м). В 2018-м запланирована закладка третьего корабля серии («Энтерпрайз»).