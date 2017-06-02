В Кремле прокомментировали введенные США из-за Северной Кореи санкции

Санкции Соединенных Штатов в отношении КНДР, под действие которых попали, в том числе, российские компании, отрицательно скажется на отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 2 июня, передает РИА Новости.

«Это является фактором, который продолжает оказывать негативное влияние на наши двусторонние отношения. Скорее, такие инерционные действия», — сказал официальный представитель Кремля.

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1 июня министерство финансов США ввело санкции в отношении нескольких организаций и физических лиц из-за сотрудничества с Северной Кореей в области развития ракетных и ядерных технологий. Под ограничения попали в том числе две российские компании — «Ардис-Подшипник» и «Независимая нефтяная компания», а также гражданин России Игорь Мичурин.

В МИД России заявили, что разрабатывают ответные меры на введенные Соединенными Штатами ограничения. Замглавы российского дипведомства Сергея Рябков выразил сожаление в связи с тем, что такие меры американскими властями были приняли уже после смены администрации в Вашингтоне.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки в КНДР любых видов оружия. Кроме того, под запрет попали материалы и технологии, которые могут быть использованы в ядерной и ракетных программах Пхеньяна.

