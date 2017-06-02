Турист попытался натравить питбуля на отказавшую ему во встрече сотрудницу отеля

Постоялец отеля в США попытался натравить собаку на сотрудницу гостиницы после того, как женщина отказалась встретиться с ним в номере. Об этом сообщает телеканал WPLG.

Инцидент произошел в среду, 31 мая, в отеле Marathon, расположенном на архипелаге Флорида-Киз (штат Флорида). Приехавший из Северной Каролины 35-летний Роберт Медоус (Robert Meadows) заговорил с 19-летней работницей заведения в холле отеля и дал ей 20 долларов. По словам мужчины, он сделал это потому, что девушка была красивой.

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Затем Медоус заявил, что сотрудница гостиницы должна пойти с ним в номер, так как он заплатил ей. Девушка отказалась, что привело туриста в ярость. Он пригрозил, что натравит на нее своего питбуля и вскоре действительно вернулся с собакой, которую держал в номере.

Пес запрыгнул на стойку регистрации, испугав девушку, которая заперлась в служебном помещении и вызвала полицию. Прибывший в отель страж порядка задержал Медоуса. По словам силовика, мужчина находился в состоянии опьянения, а также сказал, что не помнит произошедшего.

Турист был взят под арест. Ему предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и нападении без отягчающих обстоятельств.