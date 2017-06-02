Путин поделился впечатлением от отчетов разведки США о «вмешательстве России»

Президент России Владимир Путин рассказал, что ознакомлен с отчетами американской разведки о якобы имевшем место вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает «Интерфакс».

«Я читал эти отчеты. Даже в этих отчетах нет ничего конкретного, там только предположения и выводы на основе предположений, — заявил глава государства на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. — Знаете, если что-то конкретно [будет], тогда будет предмет обсуждения. Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили: адреса, явки, фамилии. Давайте, где это все?»

Путин также напомнил, что предположения авторов доклада основываются на информации от «независимых источников». Президент заявил, что не существует ничего независимого.

Москву многократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Россия все обвинения последовательно отрицает.

С 1975 по 1991 год Путин служил в системе органов КГБ СССР, где прошел путь от младшего офицера до майора юстиции.