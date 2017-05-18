Кремль отреагировал на назначение в США спецпрокурора по «вмешательству России»

Назначение бывшего главы ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по делу о «вмешательстве России» в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах относится к внутриамериканским процессам, которые не нуждаются в комментарии Кремля. Об этом в четверг, 18 мая, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля также предпочел не давать прогнозов относительно того, как может повлиять это назначение на подготовку встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «Мы не знаем, мы же не можем говорить за американских коллег», — сказал Песков.

