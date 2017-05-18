В Совфеде обеспокоились появлением в США спецпрокурора по «вмешательству России»

Назначение спецпрокурора по расследованию якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США может негативно отразиться на выстраивании отношений между странами, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 18 мая.

По словам сенатора, отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшатся, если американский президент Дональд Трамп «поддастся этому давлению и начнет доказывать, что не имеет никаких планов по сотрудничеству с Россией, в том числе, в сфере борьбы с международным терроризмом».

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Ранее в четверг стало известно, что Министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР (занимал эту должность с 2001 по 2013 год) Роберта Мюллера специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России» в выборы президента страны. Трамп выразил уверенность, что это расследование докажет отсутствие сговора между ним и Москвой.

6 января была обнародована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой говорится о влиянии России на политический процесс в США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в отчете звучат «голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне».

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу победить на выборах. Россия последовательно отрицала эту информацию.