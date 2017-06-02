Под Коломной попали в аварию ехавшие на слет «Школы безопасности» дети

На 102-м километре автодороги «Урал», неподалеку от подмосковной Коломны произошло попутное столкновение рейсового и частного автобусов. Последний перевозил школьников на слет детско-юношеского движения «Школа безопасности», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

В рейсовом автобусе находилось 38 пассажиров, в частном — восемь детей и трое взрослых. По последним данным, в результате столкновения пострадали 14 человек, восемь из них — несовершеннолетние. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«Школа безопасности» — всероссийское общественное детско-юношеское движение под эгидой МЧС, девиз которого: «От предмета ОБЖ к безопасной жизни!». В его рамках проходят соревнования среди школьников по таким дисциплинам, как «пожарная эстафета», «полоса препятствий», «поисково-спасательные работы» и «маршрут выживания».

25 марта в Подмосковье грузовик столкнулся с легковым Renault, в результате чего погибли три ребенка, еще один несовершеннолетний пострадал. Инцидент произошел на 143-м километре автодороги «Урал» в районе деревни Врачово. Полиция задержала подозреваемых в тот же день.