Ректор ВШЭ рассказал о центральной роли воспитания в российской школе будущего

Через десять лет российский школьный учитель станет воспитателем в большей степени, чем он был даже в советской школе. Такой прогноз дал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

«Функция воспитания должна быть центральной у будущего учителя, потому что это то, что сохранит ядро школы», — отметил он.

Грядущая переориентация среднего образования, по словам Кузьминова, связана с автоматизацией не только исполнительских операций, но и принятия рутинных решений. «Каждому ребенку в 2025 году будет легко: за него решат задачи, за него подберут примеры и за него напишут эссе», — сказал ректор ВШЭ.

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В этих условиях, по его словам, школа должна из центра рутинного обучения превратиться в центр общения, воспитания и «складывания детских проектов».

Ранее в мае глава Сбербанка Герман Греф заявил, что по подходу к обучению детей российские общеобразовательные учреждения остались на уровне XIX века. «Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоеванной Наполеоном. Стране нужно было родить солдат. Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования и создания из молодежи такой армии учеников», — сказал он.