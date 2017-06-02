Иванов назвал российские показатели утилизации отходов позором

В России утилизируются лишь семь процентов твердых коммунальных отходов, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Его слова приводит «Интерфакс».

Иванов привел опыт Германии, где 50 процентов твердых отходов либо сжигают, либо захоранивают, а 50 процентов реутилизируют. На этом фоне российские показатели он назвал «позорными».

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Отдельно спецпредставитель отметил, что сейчас в России объемы утилизации уступают советским. Тогда, по его словам, перерабатывалось до 50 процентов твердых отходов.

26 мая Сергей Иванов сообщил, что на территории России выявлены несколько десятков тысяч несанкционированных свалок, которые нужно устранить. «Нам пора прибраться в России», — заявил он.