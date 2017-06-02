Virgin Galactic испытала космический корабль

Американская Virgin Galactic провела очередное испытание суборбитального корабля SpaceShipTwo модели Unity. Об этом сообщается на сайте компании.

В ходе тестов SpaceShipTwo совершил полет в небе над пустыней Мохаве в штате Калифорния. Испытания завершились мягкой посадкой корабля, при спуске двигатели не были задействованы. В ходе тестов имитировалось (при помощи сброса воды из балластной цисцерны) изменение центра тяжести корабля.

Последние испытания стали девятым полетом корабля Unity. Предпоследний запуск данной модели корабля состоялся 1 мая 2017 года, тогда также не включались двигатели.

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Корабль SpaceShipTwo разрабатывается компанией Virgin Galactic для суборбитальных туристических полетов (выше ста километров). Старт многоразового аппарата осуществляется при помощи носителя WhiteKnightTwo, от которого Unity затем отсоединяется и самостоятельно приземляется.

Unity, представленный в феврале 2016-го, является очередной доработкой модели Enterprise, которая в октябре 2014 года в ходе тестового полета разбилась в небе над Мохаве. Причиной аварии названа ошибка пилота, в связи с чем некоторые функции управления Unity, по сравнению с Enterprise, автоматизированы.