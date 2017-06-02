Минэкономразвития считает затруднительным темп роста экономики в шесть процентов

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что достижение темпов роста российской экономики в шесть процентов «крайне затруднительно». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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«Хотелось бы иметь шесть процентов, но простые математические расчеты показывают, что это крайне затруднительно», — заявил министр. Он добавил, что «если смотреть на среднемировые показатели, то ВВП на одного занятого в среднем по миру ниже, чем в России». При этом Орешкин отметил, что демографическая динамика в мире значительно лучше, чем в России.

Ранее 2 июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россию в ближайшие два года ждут непростые времена, а расходы бюджета можно будет увеличивать только после 2019 года.

22 мая Максим Орешкин, выразил уверенность в том, что в этом году можно ожидать роста ВВП России на два процента. По его мнению, это связано с экономической ситуацией, которая сложилась в первом квартале 2017 года. 17 мая Росстат сообщил, что ВВП страны в первом квартале 2017 года вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,5 процента.

19 мая Минэкономразвития подготовило первую версию плана роста экономики страны до 2025 года.

В целевом варианте прогноза Минэкономразвития заложено увеличение ВВП России на 3,1 процента в 2020 году. В базовом сценарии предусмотрен рост на 1,5 процента в год в 2018-2020 годах.