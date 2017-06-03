В Госдуме предупредили крымчан о прививании ненависти к России в вузах Украины

Крымским абитуриентам не нужно получать образование в украинских вузах. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, в этих учебных заведениях студентам будут прививать ненависть к России. «Предоставление в украинских вузах преференций для крымских студентов не более чем провокация, направленная на дестабилизацию общественного мнения в крымском регионе», — сказал парламентарий.

По мнению Белика, власти Украины с помощью образования пытаются повлиять на молодое поколение в Крыму.

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Ранее 3 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который разрешает крымским абитуриентам поступать в вузы Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. На их прием устанавливается квота — тысяча человек.

В феврале Министерство образования и науки Украины отменило лицензии вузов в Крыму и на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей поддержали это решение. Украинские власти не признали итоги голосования, а присоединение полуострова сочли аннексией. Москва утверждает, что процедура в полной мере соответствует нормам международного права.