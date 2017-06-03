Порошенко разрешил абитуриентам из Крыма поступать в украинские вузы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, дающий возможность получить высшее образование на территории страны абитуриентам из Крыма. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон предусматривает, что жители полуострова, получившие документ об общем среднем образовании, могут поступать в вузы на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Отбор осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.

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На прием крымских абитуриентов устанавливается квота — тысяча человек, которая распределяется между вузами этих областей в порядке, определяемом кабинетом министров Украины.

Подписанный президентом документ вступает в силу на следующий день после опубликования.

В феврале сообщалось, что Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии вузов, расположенных в Крыму, а также на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Крым вошел в состав России после прошедшего в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей поддержали это решение. Киев отказывается признать результаты голосования. В Москве, со своей стороны, отмечают, что процедура соответствовала нормам международного права, и напоминают, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.