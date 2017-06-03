Спорт
 

Президент «Ювентуса» пообещал игрокам по Ferrari в случае победы в финале ЛЧ

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Даниэл Алвес
Даниэл Алвес

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли пообещал игрокам по автомобилю Ferrari в случае победы команды в финале Лиги чемпионов. Об этом рассказал защитник Даниэл Алвес, слова которого приводит портал Goal.com.

«Единственная дополнительная мотивация, которую дал нам президент, — это Ferrari. Я надеюсь, он сдержит свое слово», — рассказал спортсмен.

1 июня СМИ сообщили, что Аньелли пообещал каждому из 26 футболистов по 350 тысяч евро в случае победы.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2016/2017 между «Ювентусом» и мадридским «Реалом» проходит на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс). На момент написания заметки счет во встрече 1:1, голами отметились Криштиану Роналду и Марио Манджукич. Алвес вышел в стартовом составе «Ювентуса».

«Лента.ру» ведет текстовую трансляцию игры.

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