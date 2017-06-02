Роналду в два раза превзошел состав «Ювентуса» по числу подписчиков в соцсетях

Форвард мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду в 2,3 раза превосходит весь состав туринского «Ювентуса» по общему числу подписчиков в социальных сетях Twitter, Instagram и Facebook. Об этом сообщается в исследовании компании CupoNation, результаты которого оказались в распоряжении редакции «Ленты.ру».

На португальского игрока подписаны более 270 миллионов человек, суммарные показатели 26-ти футболистов итальянской команды составляют около 117 миллионов. Лучший игрок «Ювентуса» по этому показателю — бразильский защитник Дани Алвес — имеет 30 миллионов подписчиков, это в девять раз меньше, чем у Роналду.

На всех футболистов «Реала» подписаны в общей сложности более 743 миллионов человек. У «Ювентуса» эта цифра в шесть раз скромнее — 118 миллионов.

В субботу, 3 июня, команды встретятся в финале Лиги чемпионов . Игра пройдет в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Матч начнется в 21:45 по московскому времени.