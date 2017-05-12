УЕФА определился с арбитром на финал Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил бригаду немецкого арбитра Феликса Брыха на финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом». Об этом в пятницу, 12 мая, сообщается на сайте организации.

Помогать Брыху будут Марк Борш и Штефан Лупп (боковые), Бастиан Данкерт и Марко Фрит (за воротами), четвертым рефери станет серб Милорад Мажич.

В нынешнем сезоне Брых обслужил пять матчей Лиги чемпионов, включая первую встречу 1/8 финала между «Порту» и «Ювентусом». Кроме того, он отработал на первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА между «Андерлехтом» и «Манчестер Юнайтед».

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе. В полуфинале мадридцы обыграли «Атлетико», а туринцы оказались сильнее «Монако».