Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Монако» в полуфинале Лиги чемпионов

Туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Монако» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в среду, 3 мая, завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянской команды. Счет на 29-й минуте матча открыл аргентинский форвард «старой синьоры» Гонсало Игуаин. На старте второй половины встречи он же удвоил преимущество «Ювентуса». В обоих случаях автором голевых передач стал бразильский защитник Дани Алвес.

«Монако» потерпел первое домашнее поражение в Лиге чемпионов в этом сезоне. Ответная игра пройдет 9 мая в Турине.

В параллельной полуфинальной паре первая встреча между «Реалом» и «Атлетико» прошла 2 мая на домашнем поле сливочных и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.