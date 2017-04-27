Бывший футболист «Ювентуса» устроил драку в матче Кубка Либертадорес

Видео: Sports Time Mx / YouTube

Полузащитник бразильского «Палмейрас» Фелипе Мело стал зачинщиком массовой потасовки на поле после окончания матча Кубка Либертадорес против уругвайского «Пеньяроля» (3:2). Видео инцидента размещено на канале Sports Time Mx в YouTube.

33-летний бразилец после финального свистка начал избивать одного из игроков команды-соперника, после чего в драку включились футболисты обоих клубов. Сам Мело поспешил ретироваться с поля, а спортсменов смогли успокоить стюарды и сотрудники полиции.

Европейским футбольным болельщикам Мело известен по выступлениям за итальянские «Фиорентину» (2008 — 2009), «Ювентус» (2009 — 2011) и «Интер» (2015 — 2017).