УЕФА заподозрили в фальсификации результатов жеребьевки полуфинала ЛЧ

Испанская AS заподозрила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в фальсификации результатов жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. Видео появилось на сайте издания в пятницу, 21 апреля.

Сомнения вызваны тем, что проводивший жеребьевку бывший -нападающий «Ливерпуля» Иан Раш не перемешивал шары, когда определял соперника мадридского «Реала». В итоге команде Зинедина Зидана достался другой клуб из столицы Испании — «Атлетико».

Отмечается, что это было сделано целенаправленно, так как УЕФА невыгоден финал Лиги чемпионов между двумя мадридскими клубами. За последние три года «Реал» и «Атлетико» дважды выходили в финал турнира.

Ранее 21 апреля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов. «Реал» и «Атлетико» встретятся в мадридском дерби, «Монако» поспорит за выход в финал с туринским «Ювентусом».