Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

Мадридские «Реал» и «Атлетико» встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Жеребьевка прошла в пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Во втором полуфинале «Монако» сыграет с туринским «Ювентусом».

Первые матчи пройдут 2 и 3 мая. Ответные поединки — 9 и 10 мая.

Позже в пятницу, 21 апреля, пройдет жеребьевка полуфинальных встреч Лиги Европы. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Номинальным хозяином поля будет победитель пары «Ювентус» — «Монако». Действующий обладатель трофея — «Реал».