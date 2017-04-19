Полиция вывела трех футболистов «Баварии» из судейской после матча с «Реалом»

Футболисты «Баварии» Тьяго Алькантара, Артуро Видаль и Роберт Левандовски были выведены полицией из судейской комнаты после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Об этом сообщает Sport.es.

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Игроки хотели выразить недовольство работой бригады арбитров во главе с венгром Виктором Кашшаи. У футболистов были вопросы к судьям по нескольким эпизодам. В «Баварии» посчитали, что Кашшаи ошибочно предъявил вторую желтую карточку Видалю за подкат на 84-й минуте. Кроме того, второй и третий мячи «Реала» в дополнительное время, по мнению мюнхенцев, были забиты из положения вне игры.

Встреча состоялась во вторник, 18 апреля, в Мадриде. Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей. Так как в первой игре с таким же счетом победил «Реал», для определения победителя двухматчевого противостояния потребовалось дополнительное время. За две 15-минутки мадридцы забили три безответных мяча и завоевали путевку в полуфинал турнира в седьмой раз подряд.