Вратарь «Баварии» Нойер сломал ногу в матче с «Реалом»

Голкипер «Баварии» и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер получил перелом стопы во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщается на сайте мюнхенского клуба.

Материалы по теме Сотня Криштиану «Реал» благодаря хет-трику Роналду обыграл «Баварию» в ответном матче ЛЧ

«Согласно результатам первого обследования после матча, у Нойера перелом левой стопы. Более тщательные исследования будут проведены после возвращения клуба в Мюнхен. После этого будет разработана стратегия лечения», — говорится в сообщении.

Матч прошел в Мадриде во вторник, 18 апреля. Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей. Так как в первой встрече с таким же счетом победил «Реал», для выявления победителя двухматчевой серии понадобилось дополнительное время. За него футболисты испанской команды забили три безответных мяча.