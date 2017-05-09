«Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов

Итальянский «Ювентус» вышел в финал футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ответном полуфинале с «Монако», который прошел во вторник в Турине, «Юве» победил со счетом 2:1. В первом тайме хозяева забили два безответных мяча: на 33-й минуте отличился Марио Манджукич, на 44-й — Дани Алвес. На 69-й минуте монегаски отыграли один мяч после точного удара Килиана Мбаппе.

Первая встреча прошла в среду, 3 мая, в Монако и завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0. В другом полуфинале «Реал» в мадридском дерби разгромил «Атлетико» со счетом 3:0. Хет-трик оформил Криштиану Роналду. Ответная встреча состоится 10 мая.