Американец Холлоуэй нокаутировал бразильца Альдо в титульном бою UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй победил бразильца Жозе Альдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок состоялся в рамках турнира UFC 212, прошедшего в Рио-де-Жанейро в ночь на воскресенье, 4 июня. Холлоуэй одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. Американец отправил бразильца в нокдаун, после чего добил соперника в партере. Альдо оставался в сознании, но перестал оказывать сопротивление, и рефери остановил поединок.

Холлоуэй завоевал титул чемпиона в полулегком весе, которого в ноябре 2016 года был лишен ирландский боец Конор Макгрегор. Ирландец стал первым спортсменом в истории UFC, завладевшим поясами в двух весовых категориях одновременно — в ноябре он победил Эдди Альвареса в бою за титул в легком весе.

Американец провел 21 бой по правилам ММА, одержав 18 побед при трех поражениях. На счету Альдо 26 побед и два поражения.