Около 600 фанатов «Ювентуса» пострадали в давке в Турине

Около 600 человек пострадали в ночь на воскресенье, 4 июня, на площади Сан-Карло в итальянском Турине в давке, возникшей среди фанатов футбольного клуба «Ювентус» при просмотре финального матча Лиги чемпионов. Видео с места событий приводит AFP в своем Twitter-аккаунте.

— AFP news agency (@AFP) 03 июня 2017, 22:15

Причиной давки послужил петарда, которую в толпе фанатов взорвал подросток, закричавший о бомбе. Люди побежали к выходу, у которого и образовалась давка. В результате давки пропал трехлетний ребенок, полицейские ведут его поиски. Среди пострадавших как минимум двое находятся в критическом состоянии, в том числе четырехлетний ребенок, сообщает «Чемпионат.com».

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3 июня туринский «Ювентус» на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс) проводил финальный матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Итальянцы уступили со счетом 1:4.

В составе победителей дублем отметился нападающий Криштиану Роналду (20-я и 64-я минуты), еще по одному голу на счету полузащитников Карлоса Касемиро (61-я) и Марко Асенсио (90-я). Туринцы ответили голом Марио Манджукича (27-я).

«Реал» впервые в истории победил в Лиге чемпионов в двух сезонах подряд. В 2016 году сливочные в финале турнира обыграли «Атлетико».