СМИ сообщили о тысяче пострадавших в давке фанатов «Ювентуса»

В давке во время просмотра финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (4:1) в Турине пострадали около тысячи фанатов итальянского клуба. Об этом сообщает агентство ANSA.

Инцидент произошел на площади Сан-Карло, где была организована фан-зона для болельщиков. Давка возникла из-за петарды, которую взорвал подросток с криками о бомбе. Среди пострадавших есть ребенок. Он получил травмы головы и грудной клетки и был доставлен в госпиталь в критическом состоянии.

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Полиция задержала двух мародеров, которые опустошали сумки, брошенные убегавшими из фан-зоны болельщиками.

Ранее сообщалось, что в результате давки пострадали около 600 фанатов «Ювентуса». Полиция вела поиски пропавшего трехлетнего ребенка.

3 июня туринский «Ювентус» на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс) проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:4. В составе победителей дублем отметился нападающий Криштиану Роналду, еще по одному голу на счету полузащитников Карлоса Касемиро и Марко Асенсио. Туринцы ответили голом Марио Манджукича.

Этот финал стал для «Старой синьоры» пятым проигранным подряд.