Вызвавшие давку в Турине подростки признали неуместной свою шутку о теракте

Давка в Турине на площади Сан-Карло, где была организована фан-зона для болельщиков «Ювентуса», была, по данным правоохранительных органов, вызвана противоправными действиями двух подростков, пишет портал Football Italia.

По информации издания, мальчики, решив «пошалить», притворились террористами-смертниками. Подростков выявили, в ходе допроса они выразили сожаление в связи с произошедшим.

Материалы по теме Королевский дубль «Реал» победил «Ювентус» и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Полиция проанализировала видеозаписи и идентифицировала нарушителей порядка. Один из них, на котором были только брюки и рюкзак, поднял руки к бокам и стал что-то кричать, создавая у окружающих впечатление, что намерен прямо сейчас совершить теракт. Все, кто был рядом, в страхе отбежали от него.

После этого друзья хулигана попытались оттащить его, возможно, осознав, что ситуация быстро выходит из-под контроля.

В ходе допросов подростки признались, что эта «шутка» была крайне неуместной.

По последним данным, в результате давки, вызванной паникой, медицинская помощь в связи с травмами потребовалась 1527 пострадавшим. Большинство из них оказались придавленными либо получили рваные раны при падении на разбитое стекло. Трое находятся в критическом состоянии, в том числе семилетний мальчик — ему потребовалась реанимация, в настоящее время он находится в медицинской коме.