В Москве задержали и отменили десятки авиарейсов

В московских аэропортах в понедельник, 5 июня, задержали и отменили 39 рейсов. Такая информация опубликована на портале «Яндекс. Расписания».

На момент написания заметки в Домодедово откладываются 5 рейсов, 18 аннулировано. В Шереметьево задерживается 16 рейсов, данных об отмене нет. Еще одна столичная воздушная гавань Внуково и подмосковный Жуковский работают без сбоев в расписании.

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Источник в авиадиспетчерских службах рассказал «Интерфаксу», что видимость в аэропортах является достаточной для штатного взлета и посадки, несмотря на плохие метеоусловия в мегаполисе.

Он пояснил, что с учетом всепогодного класса авиагаваней пилоты сами принимают решение, садиться им или нет. Пока уходов на запасные аэродромы не зафиксировано, добавил собеседник агентства.

По информации Гидрометцентра, в понедельник в Москве температура воздуха составляет 16-18 градусов выше нуля, идет дождь, местами сильный. Порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.

В конце мая в столичных аэропортах задержали и отменили 35 рейсов.