В Москве отменили и задержали свыше 60 авиарейсов

В московских аэропортах отменили и задержали в общей сложности 61 рейс. Такие данные во вторник, 14 февраля, были опубликованы на портале «Яндекс.Расписания».

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На момент написания новости в Шереметьево было аннулировано 15 рейсов и 18 задержано. В Домодедово отменили 6 вылетов, 21 откладывается. Во Внуково задерживается один рейс. У аэропорта Жуковский сбоев в расписании не зафиксировано.

Как сообщает погодный центр «Фобос», во вторник Москва оказалась в теплом секторе активного циклонического вихря. По этой причине большую часть дня в столице и области будет облачно.

Ожидается снег, мокрый снег, местами слабая метель. Температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла.

В середине января в столичных воздушных гаванях отменили более 30 рейсов.