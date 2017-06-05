Берлин заявил о необходимости вывести немецких солдат с турецкой базы Инджирлик

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о необходимости вывести немецких солдат с турецкой авиабазы Инджирлик. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Focus Online.

«Очень сожалею об этом, но прошу понять, что мы будем вынуждены передислоцировать солдат бундесвера с базы Инджирлик», — сообщил дипломат после переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре, передает Deutsche Welle.

При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ отметил, что пока формальное решение о выводе немецких солдат еще не принято. «Пока нет никакого конкретного плана о том, как это может происходить», — отметил он.

При этом, по словам министра, не существует никакой альтернативы передислокации бундесвера с базы Инджирлик, уточняет Deutsche Welle.