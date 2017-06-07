Правительство ФРГ решило вывести солдат бундесвера с авиабазы Инджирлик в Турции

Немецкое правительство поддержало план по выводу военнослужащих бундесвера с авиабазы Инджирлик в Турции. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров, передает в среду, 7 июня, Reuters.

По данным ТАСС, вначале будут передислоцированы заправщик и около 20 человек личного состава, отвечающих за его обслуживание.

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После этого, в течение двух-трех месяцев будут переброшены остальные военнослужащие и самолеты-разведчики. Вероятным местом базирования солдат бундесвера называют Иорданию.

5 июня министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре заявил о необходимости вывести немецких солдат с турецкой авиабазы Инджирлик.

15 мая сообщалось, что турецкие власти в очередной раз отказали группе немецких депутатов в посещении авиабазы. Одной из причин, по которой сорвался визит парламентариев, стал тот факт, что Германия предоставила на своей территории убежище нескольким турецким офицерам, подозреваемым в причастности к попытке государственного переворота. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя действия Анкары, заявила, что Берлин рассмотрит вопрос о выводе своих войск из Турции.

На авиабазе Инджирлик размещены 280 военнослужащих бундесвера. Это пилоты, техники и инженеры из состава немецкой авиагруппы, принимающей участие в операции международной коалиции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которая проводится на территории Сирии.