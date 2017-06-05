В белорусском МИД рассказали о необходимости «страховочных подушек»

У Минска должны быть «страховочные подушки» в виде экономических отношений с другими странами, несмотря на то что Белоруссия не собирается разрывать связи с Россией. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает в понедельник, 5 июня, РИА Новости.

Встреча руководителей дипломатических ведомств произошла в Москве на открытии фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией.

Макей подчеркнул, что республика не намерена «рвать наши связи, тем более экономические, политические, военные с нашими российскими друзьями». «Но одновременно мы понимаем, что в ходе каких-либо мировых финансово-экономических трудностей, нам нужно иметь какие-то страховочные подушки, что ли, для того, чтобы избежать бы каких-то глобальных потрясений», — сказал глава белорусского МИД.

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В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика никому на Западе не нужна. Тогда он также высказал мнение, что Минск не может «ссориться ни с Россией, ни с Западом». «Наша судьба такая», — добавил белорусский президент.

Ранее в том же месяце Лукашенко отметил, что российское руководство не готово к созданию полноценного Союзного государства. По его словам, отсутствие равноправия Москвы и Минска является причиной экономических проблем Белоруссии.