Лукашенко заявил о невозможности вторжения на Украину с территории Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил украинского коллегу Петра Порошенко в том, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» не приведут к нападению России на Украину. Об этом Порошенко заявил в пятницу, 28 апреля, передает «Укринформ».

«Я получил от главы белорусского государства твердые заверения, что запланированные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" возле украинской границы не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину с белорусской территории», — сказал Порошенко.

Украинский президент также поблагодарил Минск за добросовестное выполнение межправительственного соглашения, в соответствии с которым стороны информируют друг друга об осуществлении в единой пограничной зоне любых военных учений и развертывании воинских частей.

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Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России агрессивные намерения. В Москве со своей стороны отвергают обвинения Киева. В частности, в феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на РФ «в спам». «Сейчас на Украине время отсутствия какого-либо здравого смысла, логики, адекватности. Каждый чиновник, включая президента страны [Петра Порошенко], выступает с заявлениями, которые не имеют под собой ни фактов, ни логики», — объяснял Свинцов.

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут в сентябре 2017-го сразу на нескольких полигонах России и Белоруссии. Российские военные отметили, что при разработке сценария будет учитываться усиление активности НАТО вблизи границ Союзного государства.