Петербуржец отправил в США по почте две гранаты

Житель Санкт-Петербурга отправил в США посылку с двумя гранатами, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Почты России» в понедельник, 5 июня. Коробку задержали в аэропорту Пулково.

Посылка должна была проследовать в Соединенные Штаты транзитом через Париж. При проверке международных отправлений сотрудники безопасности Пулково и «Почты России» с помощью спецоборудования распознали в ней два металлических изделия, похожих на гранаты от подствольного гранатомета.

На место вызвали саперов, они изъяли боеприпасы для последующего уничтожения. Данные отправителя передали полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

1 июня сообщалось о попытке семейной пары из Москвы отправить в США по почте запчасти к автомату и пулемету Калашникова. Они хотели продать 17 деталей заокеанскому покупателю.