Сечин назвал цель антироссийских санкций

Цель антироссийских санкций состоит в том, чтобы повлиять на социально-экономическую ситуацию в стране, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. Такое мнение он высказал в интервью газете The Financial Times.

«Сделать хуже и повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение», — сказал он.

«Если честно, я не люблю говорить о санкциях. Я считаю, что они абсолютно необоснованны и даже незаконны. Нельзя передавать политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики. Мы не формируем политику», — подчеркнул Сечин.

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«Я потел, пытаясь поднять капитализацию. Было 93 миллиарда долларов. И тогда решают наложить санкции. И моя капитализация, продукт моих усилий, снижается до 62 миллиардов долларов», — посетовал глава «Роснефти».

28 марта Европейский суд Справедливости в Люксембурге признал законными санкции Евросоюза против «Роснефти». Это решение было ответом на обращение британского суда, запросившего позицию европейского судебного органа после обжалования ограничительных мер в Великобритании.

9 мая The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала исследование, из которого следует, что экономические санкции, введенные странами Запада в 2014 году, не вредят нефтяной отрасли России. От ограничений по большей части страдают американские нефтяные компании, включая ExxonMobil, и в меньшей степени — европейские.