Учителя в Татарстане уволили после драки с учеником

Учитель технологии одного из лицеев Татарстана лишился работы после появления в интернете видеозаписи, на которой он дерется со своим учеником. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

В ходе проверки установили, что педагог пренебрег законодательными нормами. «Он не принял мер к пресечению конфликта, не использовал соответствующие педагогические приемы по недопущению агрессивного поведения учащегося и, более того, допустил непедагогическое поведение с применением физической силы», — отметили в надзорном органе.

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Кроме того, добавили в прокуратуре, администрация лицея не стала расследовать случившееся, выявлять виновных и привлекать их к ответственности.

Директору школы, его заместителю по воспитательной работе и еще одному преподавателю, который зашел в класс во время потасовки и ничего не предпринял, объявили выговор.

В прокуратуре сейчас решают вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Ссора между учителем и учеником 7-го класса случилась в марте в селе Шемордан Сабинского района. Пытаясь призвать своего подопечного к порядку, педагог ударил его линейкой. Возмущенный юноша бросился на преподавателя и стал оскорблять его. Другие школьники сняли происходящее на камеры мобильных телефонов.