Глава кубанской станицы обязал учителей носить казачью форму

Глава администрации кубанской станицы Тбилисская Виктор Чвикалов под угрозой увольнения обязал учителей и руководителей местных школ ходить на работу в казачьей форме. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Такое решение Чвикалов огласил в ходе совещания с сотрудниками учебных заведений. Учителя должны приступить к работе в новой форме с 1 сентября. Причем пошить ее педагоги должны самостоятельно. Также в школах будут созданы «казачьи классы». Тем, кто туда поступит, тоже предстоит обзавестись костюмами и надевать их на уроки.

Часть директоров и учителей отказалась выполнять эти распоряжения, сославшись на многонациональный состав учеников. На это Чвикалов заявил, что отстранит всех несогласных от должности.

В интервью «Юга.ру» Чвикалов заявил, что в этой инициативе заинтересованы сами школьники. «Мальчик-мусульманин сам рассказал мне взахлеб о том, как ему нравится прославлять казачьи традиции и что он по собственной инициативе даже принял христианство», — рассказал глава станицы. Казачьи классы он сравнил с движением октябрят.

29 мая человек в казачьей форме пришел к Версальскому дворцу в Париже, где проходили переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Сняв красную косоворотку, мужчина продемонстрировал футболку с портретом Владимира Путина на фоне российского триколора.