Рашкин объяснил желание россиян видеть врагов в США и Украине

Бедность и неустроенность россиян толкают их на поиск внешнего врага. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в понедельник, 5 июня.

Так коммунист прокомментировал результаты социологического опроса, проведенного «Левада-Центром», который показал, что почти 70 процентов респондентов считают главным врагом России Соединенные Штаты, а еще 50 процентов — Украину.

«Плохо у нас, потому что мы плохо организовали нашу жизнь как общество. У нас огромное количество воровства, нет качественной борьбы с коррупцией, высокая безработица, безденежье», — перечислил Рашкин.

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По его мнению, жители страны переносят на внешнюю политику накопленный негатив. «Надо начинать с внутренних вопросов, и внешних врагов будет все меньше и меньше», — подчеркнул он.

Данные соцопроса были опубликованы на сайте «Левада-Центра» ранее в понедельник. Помимо США и Украины, среди неприятелей России опрошенные назвали Германию, Латвию и Литву (по 24 процента), Польшу (21 процент) и Эстонию (16 процентов). В числе друзей участники опроса увидели Белоруссию (46 процентов), Китай (39 процентов) и Казахстан (34 процента).

26 мая сообщалось, что почти две трети американцев, опрошенных телеканалом Fox News, считают Россию врагом США.