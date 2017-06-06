Российские девушки оказались финансово грамотнее юношей

Российские девушки обошли юношей в финансовой грамотности. Таковы данные исследования, проведенного Институтом стратегии развития образования для Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Rambler News Service.

«Средний результат российских юношей составил 510 баллов, а девушек — 514 баллов», — отмечается в исследовании. В 2012 году девушки набрали 487 баллов, юноши — 486 баллов.

Материалы по теме «Пенсия — это продолжение зарплаты» НА ПМЭФ-2017 обсудили вопрос достойного пенсионного обеспечения россиян

Эта разница объясняется более низким уровнем читательской грамотности, отмечается в результатах исследования.

При этом уровень финансовой грамотности российских учащихся 15-летнего возраста в 2015 году превысил средний уровень десяти стран ОЭСР, участвовавших в исследовании. «Российские учащиеся улучшили свои результаты по сравнению с 2012 годом. Они превысили средний международный уровень», — отмечают эксперты.

По результатам мониторинга, проведенного НИУ ВШЭ, почти половина россиян (46 процентов) считают неудовлетворительными свои знания в финансовой сфере.

ОЭСР — одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. Штаб-квартира организации находится в Париже.