В Венесуэле протестующие забросали полицейских «коктейлями Молотова»

Антиправительственные демонстранты в Каракасе (Венесуэла) закидали полицейских «коктейлями Молотова» после того, как те попытались разогнать толпу резиновыми пулями и слезоточивым газом. Видео с места событий публикует Ruptly.

Как уточняет агентство, манифестанты в знак протеста планировали заблокировать столичные улицы.

2 июня стало известно, что президент страны Николас Мадуро намерен вынести на референдум проект новой конституции. Реформированием основного закона займется учредительное собрание, созываемое по инициативе главы государства. Решение Мадуро вызвало массовые протесты и серьезную критику со стороны оппозиции, называющей это попыткой госпереворота.

Беспорядки идут в стране с начала апреля, из-за них погибли уже 84 человека.