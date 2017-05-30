Венесуэльская оппозиция сообщила о почти 250 пострадавших в протестах

Оппозиция утверждает, что в ходе протестов в Венесуэле в понедельник, 29 мая, получили ранения почти 250 человек. Об этом сообщает портал El Nacional.

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По словам оппозиционного лидера, губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса, пострадали 247 человек, из них 65 были ранены железными болванками, 66 — дробью, 90 получили удушье от газов, у четырех граждан переломы, 22 избиты.

Оппозиция обвинила в совершении нападений венесуэльских силовиков, а также привлеченных к выступлению в стычках на стороне правительства лиц с криминальным прошлым.

«В Лас-Мерседесе на нас напали, когда мы отступили, национальная боливарианская гвардия нас ограбила, избила, моя команда пострадала», — написал Каприлес в Twitter.

С начала апреля в Венесуэле продолжаются массовые акции протеста. Граждане страны выражают недовольство экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов.