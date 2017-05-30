Венесуэльская оппозиция сообщила о почти 250 пострадавших в протестах

Оппозиция утверждает, что в ходе протестов в Венесуэле в понедельник, 29 мая, получили ранения почти 250 человек. Об этом сообщает портал El Nacional.
По словам оппозиционного лидера, губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса, пострадали 247 человек, из них 65 были ранены железными болванками, 66 — дробью, 90 получили удушье от газов, у четырех граждан переломы, 22 избиты.
Оппозиция обвинила в совершении нападений венесуэльских силовиков, а также привлеченных к выступлению в стычках на стороне правительства лиц с криминальным прошлым.
«В Лас-Мерседесе на нас напали, когда мы отступили, национальная боливарианская гвардия нас ограбила, избила, моя команда пострадала», — написал Каприлес в Twitter.
С начала апреля в Венесуэле продолжаются массовые акции протеста. Граждане страны выражают недовольство экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов.