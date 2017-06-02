Мир
 

Мадуро вынесет проект новой конституции Венесуэлы на референдум

Перейти в «Мою Ленту»
Николас Мадуро
Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует по итогам работы учредительного собрания вынести на референдум проект новой конституции страны. Как передает РИА Новости, такое заявление он сделал эфире государственного телевидения.

«Новая реформированная конституция пойдет на консультативный референдум, чтобы народ решил, хочет он ее или нет», — отметил Мадуро.

Реформированием основного закона займется учредительное собрание, созываемое по инициативе главы государства.

Решение Мадуро, о котором он объявил ранее, вызвало массовые протесты и серьезную критику со стороны оппозиции, называющей это попыткой госпереворота.

Массовые акции людей, недовольных правлением социалистов, продолжаются в стране с начала апреля. Они выражают недовольство экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов. Число жертв столкновений превысило 50.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Венесуэльская оппозиция сообщила о почти 250 пострадавших в протестах
Число жертв беспорядков в Венесуэле достигло 56 человек
В Венесуэле гвардейцы закидали приют гранатами со слезоточивым газом
Последние новости
Мадуро вынесет проект новой конституции Венесуэлы на референдум
Арам Габрелянов покинул «Национальную медиа группу»
В Госдуме выразили сожаление из-за решения США выйти из Парижского соглашения
Запущена ракета Ariane 5 с двумя спутниками связи
Трамп объяснил зарубежным лидерам решение отказаться от Парижского соглашения
Нападение на отель в Маниле оказалось попыткой ограбления
Главы правительств ведущих стран ЕС отреагировали на решение Трампа
Другие материалы рубрики
Мир00:29 — 1 июня

Мачете убивает

В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
02:25 — Сегодня

Трамп объяснил зарубежным лидерам решение отказаться от Парижского соглашения

18:35 — 1 июня

Китайская семья переезжала шесть раз из-за храпа гигантской свиньи

00:52 — Сегодня

Главы правительств ведущих стран ЕС отреагировали на решение Трампа

Мир00:15 — Сегодня
Displaced Sudanese Fatna Adam Hamed (R), 11, who was raped last Friday by unidentified armed men, leans on her mother's shoulder at her shelter at Otash Internally Displaced Persons (IDP) Camp in Nyala, southern Darfur

«Да сбрось ты уже на меня бомбу!»

Гуманитарная премия «Аврора»: новые истории современного героизма
01:24 — Сегодня

Нападение на отель в Маниле оказалось попыткой ограбления

23:08 — 1 июня

Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

17:39 — 1 июня

Китай сообщил о намерении подчиняться условиям Парижской сделки по климату

Мир00:16 — 26 мая

Нацист на пути джихада

Жизнь и удивительные приключения Абдул Азиза ибн-Мьятта, британского ультраправого поэта
23:45 — 1 июня

ЕС выразил сожаление из-за решения США выйти из Парижского соглашения

17:22 — 1 июня

В Саудовской Аравии начали показ сериала о тяжелой доле женщин в ИГ

21:53 — 1 июня

СМИ сообщили о нападении боевиков ИГ на отель в Маниле

Россия
Где теперь водку заряжать?
Репортаж с места крушения пирамиды Голода на Новорижском шоссе
«Можно нарядиться во что угодно и остаться обычным гопником»
Как зарождалась и развивалась историческая реконструкция в России
Бессилие ягнят
Как педофилы склоняют детей на откровенные фотосессии
В Госдуме выразили сожаление из-за решения США выйти из Парижского соглашения
Генералов предложили избавить от ценза оседлости при избрании в Совфед
В МИД России пообещали ответить на введенные США санкции из-за КНДР
Showtime показал трейлер к интервью с Путиным
Все материалы
Мир
Мачете убивает
В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
Displaced Sudanese Fatna Adam Hamed (R), 11, who was raped last Friday by unidentified armed men, leans on her mother's shoulder at her shelter at Otash Internally Displaced Persons (IDP) Camp in Nyala, southern Darfur«Да сбрось ты уже на меня бомбу!»
Гуманитарная премия «Аврора»: новые истории современного героизма
Федор Лукьянов: Зачем нам Макрон?
Москве нужно восстановление франко-германской модели управления Европой
Трамп объяснил зарубежным лидерам решение отказаться от Парижского соглашения
Мадуро вынесет проект новой конституции Венесуэлы на референдум
Главы правительств ведущих стран ЕС отреагировали на решение Трампа
Нападение на отель в Маниле оказалось попыткой ограбления
Все материалы
Бывший СССР
Анатолий Шарий «Украинские журналисты упали ниже дна»
Как блогер Анатолий Шарий уволил министра информации Украины
Полиция в Киеве закрыла бордель с высокой дисциплиной труда
Руслан Коцаба«Свиньи у корыта — это описание украинской власти»
Журналист Руслан Коцаба из Ивано-Франковска — о ненависти общества к политикам
Украинский адмирал рассказал о скором списании флагмана ВМС
Подозревавшегося в подготовке покушения на Путина ранили в Киеве
Имена российских знаменитостей появились в списке налоговых должников Юрмалы
Шарий рассказал об истеричности Порошенко
Все материалы
Финансы
Здание «Экспофорума» во время Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017Вписаться в революцию
Как участники ПМЭФ искали место России в глобальной экономике
Шувалов назвал консенсус в обществе условием для повышения пенсионного возраста
Объединяй и властвуй
Начнет ли ЦБ жестко контролировать кредиты граждан
ПФР пообещал поднять пенсии до двух прожиточных минимумов
Газета узнала о привязке криптовалюты к золоту
Дворкович отказался связывать цены на нефть и бензин
Орешкин назвал условия повышения пенсионного возраста
Все материалы
Бизнес
Хозяева неба
Знаменитые пассажирские лайнеры, созданные в СССР
«Мы сделали акцент на принципиально новую систему подготовки кадров»
Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ о новом подходе к образованию специалистов
Россельхозбанк вложит в АПК около 1,2 триллиона рублей в 2017 году
Игорь Чайка займется переработкой мусора
«Мы создаем условия для работы малого и среднего бизнеса»
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт о развитии проекта ТОР
Глава Tele2 сравнил системы умного города с человеческим организмом
МСП Банк и Корпорация развития Ярославской области договорились о сотрудничестве
Все материалы
Силовые структуры
«Я приходил к силовикам и вызывал их стрелков на дуэль»
Как гражданские стали учить стрелять полицию и военных
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
Люди не выдерживают
О чем гласят утекшие в сеть материалы расследования катастрофы Ту-154
Замглавы Дмитровского района Подмосковья уличили в хищении 30 миллионов рублей
В Европу на учения прибыли бомбардировщики B-52
Нам ли быть в причале
Как водная полиция охраняет теплоходы с выпускниками
Медсестру из Кургана заподозрили в торговле бесплатными лекарствами больных ВИЧ
Все материалы
Наука и техника
Разорвало на куски
Как ученые создали аналог черной дыры на Земле
Смерть всем человекам
Почему беспилотные автомобили сбивают велосипедистов и попадают в аварии
Пуск ракеты «Союз»Назад в СССР
На что «Роскосмос» променяет космодром Восточный и ракету «Ангара»
Запущена ракета Ariane 5 с двумя спутниками связи
Китайский беспилотник на солнечных батареях забрался в ближний космос
Раскрыто неожиданное последствие эпидемии чумы
Доказано существование «бесплотных» черных дыр
Все материалы
Спорт
Роберто МанчиниИтальянская мода
Чего ждать от прихода в «Зенит» Роберто Манчини
Арсен ВенгерПожизненный срок
Венгер, Фергюсон и другие тренеры-долгожители мирового футбола
Майк ТайсонПотрачено
Как спортсмены-миллионеры становятся банкротами
В московском ФК «Динамо» назвали дату открытия нового стадиона
Шлеменко за 25 секунд нокаутировал в реванше американца Хэлси
Мутко прокомментировал назначение Манчини главным тренером «Зенита»
Бывший форвард «Спартака» Веллитон рассказал о расизме в России
Все материалы
Культура
Спешит на помощь
Дэйл Купер и Дэвид Линч в «Твин Пикс» напоминают человечеству, где искать истину
Ленин-велосипедист и Башмет-альтист
Главные события книжного фестиваля на Красной площади
Что смотреть летом
20 самых интересных кинопремьер сезона
«Союзмультфильм» снимет 30 новых серий «Простоквашино» до 2020 года
Названы траты Киева на «Евровидение»
Кирилл Разлогов: Кино как театр оперы и балета
Кусок помещичьей культуры спасает честь кино
Винс Кларк (справа)«Мир совсем сошел с ума»
Винс Кларк из Erasure о рейвах, «Евровидении» и Brexit
Все материалы
Интернет и СМИ
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
«Я ни хрена не делаю и получаю бабки»
Кто из звезд российского YouTube может попасть в Госдуму
Искусство подставы
Кто стоит за похищениями людей и угонами автомобилей ради рекламы
Арам Габрелянов покинул «Национальную медиа группу»
Младший сын Боба Марли вложился в культовый журнал о марихуане
«Яндекс» ликвидирует офисы в Киеве и Одессе
«Яндекс» задумался над «обнулением» бизнеса на Украине
Все материалы
Ценности
Необходимый минимум
Лучшая одежда для круиза из Крыма в Ниццу
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Rolls-Royce покажет публике Phantom Фреда Астера
Lamborghini выпустил восьмитысячный Huracán
Россиянам предложат Сamaro в раскраске автобота Bumblebee из «Трансформеров»
Американская фирма предложила носить кроссовки с бахилами
Сумку Birkin с бриллиантами продали за 377 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
Коктебель от Волошина до Македонского
Чем заняться в пристанище поэтов, романтиков и дельтапланеристов
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Остров девяти вулканов
Особенности путешествия по крайнему рубежу России
Определена страна с самыми дешевыми авиаперелетами в мире
Отельерам в Сочи пригрозили арестами за платные пляжи
Эксперты назвали среднюю стоимость летнего отдыха для россиян
Названа лучшая «детская» авиакомпания России
Все материалы
Из жизни
Проклятие изумруда за миллиард долларов
За самоцвет боролись бизнесмены, мошенники и стартап, но он не достался никому
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
Модель plus-size снялась для двух обложек британского Harper's Bazaar
Звезда Instagram из Лондона пожаловалась на большой бюст
Светлые человечки
Топ-10 блондинок, меняющих сознание современных женщин
В Шри-Ланке спасли выбросившихся на берег дельфинов
Все материалы
Самый быстрый «Финик»
Три причины дать шанс новому купе Infiniti Q60: первый тест-драйв
Самые дорогие машины России
Самые дорогие автомобили самого популярного сайта продаж
Очень редкие (и жутко дорогие) современные машины
Современные автомобили, созданные по заказам капризных клиентов
Самые безопасные автомобили
15 машин, которые не попадают в смертельные аварии
В Peugeot освежили внешность 308 GTI
Показан финальный дизайн седана из проекта «Кортеж»
Hyundai раскрыла внешность нового кроссовера
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы