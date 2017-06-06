На дне Мертвого моря нашли следы древней катастрофы

Ученые из Тель-Авивского университета обнаружили следы древней экологической катастрофы, вызванной человеческой деятельностью. Анализ образцов, добытых со дна Мертвого моря, показал, что скорость эрозии, происходившей более 11 тысяч лет назад, нельзя объяснить естественными процессами. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

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Исследование проводилось в рамках проекта Dead Sea Deep Drilling. Ученые пробурили в донных отложениях моря скважину глубиной около 450 метров. Анализ извлеченных кернов позволил исследователям реконструировать геологические процессы, происходящие в последние 220 тысяч лет.

Специалисты обнаружили следы эрозии, которые датируются периодом неолитической революции — перехода первобытных людей, которые занимались охотой и собирательством, к сельскому хозяйству. По мнению ученых, выпас одомашненных животных и вырубка лесов для создания сельскохозяйственных угодий привели к интенсивному вымыванию грунта и ускорению процессов осаждения ила в Мертвом море.

По словам исследователей, присутствие в образцах большого количества мелкодисперсного песка нельзя объяснить эрозией, вызванной только естественными причинами. Климатические условия и тектонические процессы голоцена, который длится последние 12 тысяч лет, не могли привести к такому результату.

В будущем ученые планируют найти следы землетрясений в добытых ими образцах, поскольку сейсмическая активность на дне моря должна приводить к смещениям в осадочных слоях.