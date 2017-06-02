Объяснена природа гигантских кратеров Баренцева моря

Норвежские геофизики установили происхождение гигантских кратеров, расположенных на дне Баренцева моря. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает Центр по исследованию арктического газового гидрата, климата и окружающей среды (Норвегия).

Крупные кратеры на дне Баренцева моря, скорее всего, возникли в конце последнего ледникового периода в результате распада газовых гидратов. Разложение данных кристаллических соединений, в которые заперт природный газ, привело к взрывному высвобождению метана и сформировало наблюдаемые сегодня придонные рельефы.

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К подобным выводам авторы пришли, проанализировав около ста кратеров, которые расположены на дне Баренцева моря и в диаметре достигают 300-1000 метров.

С помощью моделирования ученые оценили период, когда начался распад газовых гидратов (примерно 15-17 тысяч лет назад), который из-за уменьшения давления воды завершился (около 11 тысяч лет назад) взрывом придонных пузырей, содержащих метан.

Исследование ученых важно для оценки транспорта метана в гидросферу и атмосферу планеты, поскольку природное соединение является сильным парниковым газом. Аналогичные газовые гидраты, но меньших размеров, распространены в Сибири.