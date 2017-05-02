Мраморное море перекрасилось в оранжевый цвет из-за планктона

Мраморное море в районе турецкого города Текирдаг перекрасилось в оранжевый цвет, вызвав беспокойство у местных жителей. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает Daily Sabah.

Горожане посчитали, что цвет воды изменился из-за утечки химикатов с одного из кораблей или попадания в нее бытовых отходов. Профессор Сезгинер Тунджер (Sezginer Tunçer) из Университета 18 марта в Чанаккале успокоил жителей Текирдага, объяснив аномалию увеличением микроорганизмов на этом участке водоема.

Как указывает профессор, вода окрасилась из-за живущего в ней планктона Noctiluca scintillans. Этот одноклеточный организм, по форме похожий на медузу, содержит цветные пигменты. Во время весеннего пробуждения он быстро размножается, меняя цвет водоемов, в которых обитает.

Тунджер добавил, что планктон может также окрашивать воду в розовый, коричневый, зеленый и красный цвета, а никакого вреда окружающей среде он не наносит.