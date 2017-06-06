Кремль отверг возможность вмешательства ГРУ в американские выборы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что российская военная разведка (ГРУ) причастна к хакерским атакам. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 6 июня.

По словам официального представителя Кремля, информация, озвученная в докладе Агенства национальной безопасности (АНБ) о том, что ГРУ якобы атаковало поставщика оборудования для проведения выборов в США, «абсолютно не соответствует действительности».

«Какой-либо другой информации мы не видели, каких-либо, скажем так, аргументов в пользу достоверности этой информации мы не слышали, и, соответственно, мы решительно опровергаем возможность, что такое могло бы быть», — сказал Песков.